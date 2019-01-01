الانتقالات
الانتقالات

مدير العلاقات العامة في برشلونة: قد نتعاقد مع صفقات جديدة

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بعد ضم بواتينج وموريلو، برشلونة قد يتعاقد مع صفقة جديدة في يناير
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أكد جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، أنّ سوق الانتقالات لم يُغلق بعد فيما يتعلق بالنادي الكتالوني.

برشلونة تعاقد مع جيسون موريلو وكيفين برنس بواتينج في يناير بجانب التعاقد مع توديبو وفرينكي دي يونج على أن ينضما في الصيف.

وقال أمور في تصريحات صحفية: "سوق الانتقالات لم يُغلق بعد وربما نستطيع التعاقد مع صفقة أخرى في يناير".

وتابع: "لا نفكر في مباراة إشبيلية في كأس الملك سوى بعد تخطي مباراة جيرونا أولًا. نحاول التركيز على جميع البطولات".

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واختتم: "لدينا فريق يخطط جيدًا ويتعامل مع كل لقاء على خدة وهذا يكفي لتحقيق الفوز".

برشلونة خسر أمام إشبيلية بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي كأس الملك ولديه مباراة في الإياب يوم الأربعاء المقبل.

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