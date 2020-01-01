مدون إلكتروني: ميسي أنهى مقابلتي معه عندما سألته عن كريستيانو رونالدو

مدون إلكتروني شهير يؤكد أن ليونيل ميسي أنهى مقابلة صحفية معه عندما سأله عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كشف المدون الإلكتروني الشهير على موقع "يوتيوب" فريد أنه تعرض لموقف محرج للغاية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فريد، وأكد خلالها أن ميسي لم يفهم سؤاله بشكل صحيح، وترك المقابلة وغادر على الفور.

وقال فريد: "لقد خضنا مقابلة مع ميسي من قبل، لكنها انتهت بشكل مريع بالنسبة لي، ففي بدايتها سألته عن أمرًا ما ولم يفهمه فبدأ في الابتعاد".

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وأضاف: "أريد أن أقوم بمقابلة حقيقية معه في أحد الأيام، أعتقد أن ذلك من الممكن أن يحدث في المستقبل من جديد".

وكان فريد قد سبق له واستضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق وهداف يوفنتوس الحالي.

وأوضح فريد في أكثر من مناسبة أن كريستيانو رونالدو هو لاعبه المفضل بجوار ديفيد بيكهام ودييجو أرماندو مارادونا.

جدير بالذكر أن ميسي سبق له أن تحدث عن رونالدو في عدة مقابلات صحفية بشكل طبيعي، بل وأثنى عليه في مناسبات عديدة.