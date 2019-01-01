مدغشقر تواصل كتابة التاريخ وتتأهل لدور الـ8 على حساب الكونغو الديمقراطية

مدغشقر إلى الدور القادم من كأس الأمم الإفريقية 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق منتخب مدغشقر التأهل إلى دور الـ8 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح ضمن دور الـ16، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأسكندرية".

وواصل المنتخب الملغاشي تحقيق التاريخ في البطولة الحالية المقامة في مصر، والمليئة بالمفاجآت بعد خروج كلًا من المغرب ومصر.

وأحرز إبراهيم أمادا الهدف الأول لمدغشقر في الدقيقة 9 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن لحارس الكونغو وتسكن الشباك.

وتحول الضغط بعد هدف مدغشقر لصالح المنتخب الكونغولي، حتى تمكن من التعادل في الدقيقة 21 عن طريقة رأس سيدريك باكامبو.

في الشوط الثاني بدأ المنتخب الملغاشي، الشوط الثاني بنفس ضغط النصف الأول من المباراة، حتى إحراز هدف ثان عن طريق إيما أندرياتسيما في الدقيقة 77.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع صافرة الحكم، تعادل الكونغو في الدقيقة 90 عن طريق تشانسيل مبيمبا.

وذهب المنتخبين لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل بهدفين لكل منتخب، والتي ابتسمت لمدغشقر بنتيجة 4 - 2.

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ويواجه منتخب مدغشقر الفائز من مواجهة غانا وتونس، التي ستقام غدًا الإثنين، على ملعب "الإسماعيلية" في تمام التاسعة مساءً.

📊إسلام سليماني في أخر 8⃣ مباريات لعبها في كأس الأمم الإفريقية، ساهم بخمسة أهداف.👌

⚽️ 3 أهداف

🎯 تمريرتين حاسمتين #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/uV8a0pHiiq

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019