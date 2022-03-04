"مدريد قريب من مبابي" .. برشلونة يستعدون لصفقات الريال بالتعاقد مع هالاند

يؤمن نادي برشلونة الإسباني أن ريال مدريد بات قريب من التعاقد مع كيليان مبابي في الفترة القادمة أكثر من أي وقت مضى.

حيث صرح مسؤول كبير في برشلونة أن النادي ملكي لا يمكنه التراجع عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأن بيريز لن يخسر الصفقة.

كما تحدث أيضًا عن استعدادات برشلونة في ضم لاعبين جدد، لمواصلة منافسة ريال مدريد على البطولات.

فوفقًا لما علمه "جول" من مصادر خاصة داخل النادي الكتالوني فهناك قناعة تامة لدى إدارة الفريق بانتهاء أمور تلك الصفقة، وغلقها بشكل نهائي من قبل فلورينتينو بيريز.

ماذا قال المسؤول الكتالوني؟

تحدث أحد المسؤولين الكبار في برشلونة عن إتمام صفقة امبابي لريال مدريد حيث قال: "من الصعب للغاية على فلورنتينو الهروب من مبابي، لابد أنهم وقعوا على شيء ما".

فيبدو أن إدارة برشلونة مقتنعة بانتهاء الصفقة لصالح الملكي، وأن الفرنسي سينتهي به الأمر في نادي العاصمة.

ويبدو أن مبابي لم يوافق على العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان إليه لتجديد تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسي، وسينتهي عقده الحالي في 30 يونيو المقبل.

برشلونة يجهز نفسه لمبابي

دون التفكير كثيرًا في ما سيفعله ريال مدريد، يعمل برشلونة بجد بالفعل لتكوين فريق جاهز لاستعادة المكانة التي فقدها في السنوات الأخيرة في كل من المنافسة المحلية وأوروبا.

لهذا، وعلى الرغم من وضع النادي الاقتصادي، لا يزال إرلينج هالاند هو خيار برشلونة الأول لتدعيم صفوفه، إنها عملية معقدة لكن على البلوجرانا إتمامها إذا ما أراد أن ينافس مدريد في المواسم القادمة.

حيث يسعى برشلونة لبيع الأصول الهامة للنادي، ومن بينها 49٪ من منتج المحتوى السمعي البصري، وتدفق رأس المال إذا تم توقيع اتفاقية "CVC"، وتخفيض الأجور مع رحيل بعض اللاعبين برواتب عالية مثل صامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو.

خيارات مجانية متاحة

عمل برشلونة على تعزيز العديد من المراكز، فعلى سبيل المثال يركز الفريق على التعاقد مع قلب دفاع، وبالفعل اهتم النادي بثنائي تشيلسي سيزار أثبيليكويتا وأندرياس كريستنسن.

كما يحظى لاعب خط وسط ميلان فرانك كيسييه باهتمام كبير، حيث صرح مالديني المدير الرياضي للنادي الإيطالي منذ أيام عن قرب لاعبه الإيفواري من الانضمام لكتيبة تشافي.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه إلتشي يوم الأحد المقبل في الجولة ال 27 من الدوري الإسباني.

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