مدريدي سابق: مبابي "جالاكتيكوس" بامتياز، وهذا رأيي في بوجبا

كشف لاعب ريال مدريد في فترة التسعينات كريستيان كاريمبو، عن رأيه في فكرة انتقاله مواطنه الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد بداية من الموسم المُقبل.

وتتحدث معظم الصحف والمواقع الرياضية في فرنسا وإسبانيا، عن إمكانية ذهاب بطل العالم إلى ملعب "البيرنابيو" هذا الصيف، خاصة بعد تصريحاته، التي أثارت جدلاً على نطاق واسع، بتلميحات عن استعداده لخوض تجربة في مكان جديد في المرحلة القادمة.

ورغم تعاقد الريال مع خمسة لاعبين لتدعيم مشروع زين الدين زيدان الموسم المُقبل، آخرهم فيرلاند ميندي، لوكا يوفيتش وإدين هازارد، إلا أن التقارير ما زالت تراهن على انضمام المزيد، في مقدمتهم الثنائي الفرنسي بول بوجبا ومبابي.

وفي رد بطل العالم 1998 عما إذا كان يتمنى ذهاب بوجبا إلى إسبانيا أو بالأحرى ريال مدريد، فأجاب "آمل"، مضيفًا "بوجبا لاعب رائع وزيدان يعرفه جيدًا من خلال يوفنتوس، وهو أيضًا على أتم الاستعداد للعب لريال مدريد، لكن سيتعين عليه إثبات ذلك لأن القميص ثقيل الوزن".

وعن مبابي، اعتبره جالاكتيكوس بامتياز، قائلاً "إنه من نوعية نجوم ريال مدريد، والرئيس فلورنتينو بيريز يعرف أنه يتعين عليه التوقيع معه الآن، لا شك أبدًا أنه لاعب رائع، لكن تكاليف شرائه باهظة، وعليك احترام باريس سان جيرمان".

وختم "أتمنى رؤية مبابي بقميص ريال مدريد يومًا ما، ولتدرك الأمر.. لا يوجد شيء يوازي اللعب لريال مدريد".