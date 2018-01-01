النتائج المباشرة
كأس العالم للأندية

مدرب ويلنجتون: أعتقد نحن لسنا أضعف الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

التعليقات()
social media
تيم ويلنجتون يشارك للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية ويلعب مباراته الأولى أمام العين مساء غد

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد جوزيه مانويل فيجيرا، المدير الفني لنادي ويلنجتون النيوزلندي جاهزية فريقه لمواجهة العين الإماراتي، مساء غد الأربعاء.

ويلعب ويلنجتون أمام نظيره العين، مساء غد على ستاد هزاع بن زايد في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات.

وقال فيجيرا المؤتمر الصحفي للقاء: "بطولة العالم للأندية بالنسبة لنا حدثاً هاماً ومثيراً، خاصة أنها المرة الأولى لنا أن نشارك في مثل تلك البطولة، لذلك نريد ألا نجعلها مجرد مشاركة عابرة".

اختيارات المحررين

وتابع: "على عكس الكثير، نحن نعتقد أننا لسنا أضعف الفرق المشاركة في البطولة، نحن نثق في أنفسنا، وقدراتنا، سنحاول تحقيق أحلامنا منذ المباراة الأولى في البطولة".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة العين وتيم ويلنجتون، يواجه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 15 ديسمبر.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق