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وجّه كريج بيلامي تحذيراً صارماً لمنتخب ويلز، مؤكداً أن النرويج ستكون متعطشة للثأر في مواجهتهما المقبلة ضمن دوري الأمم الأوروبية. وكان منتخب ويلز قد حقق فوزاً لا يُنسى على المنتخب الإسكندنافي الشهر الماضي، ويتعيّن عليه الآن تكرار الإنجاز في أوسلو لتفادي شبح الهبوط الذي يلوح في الأفق.

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بيلامي يكشف خطته لمواجهة هالاند

تستعد ويلز لمواجهة مصيرية في دوري الأمم في أوسلو يوم السبت المقبل، في ظل إدراك المدرب بيلامي التام للخطورة التي يمثلها إيرلينج هالاند. فقد كان نجم مانشستر سيتي في حالة تهديفية مدمّرة مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم، إذ سجّل 17 هدفًا حتى الآن. غير أنه نجح بن ديفيز وبن كابانجو في تحييده خلال فوز ويلز بنتيجة 2-1 في كارديف قبل ستة أسابيع، ويعتقد بيلامي أن فريقه قادر على تكرار ذلك الأداء الدفاعي المتقن من خلال اللعب بشراسة.

وقال بيلامي: «ارفعوا الضغط عليه ولا تدعوه يفرض نفسه. هذا أسهل قولًا من فعله. لا يمكنكم أن تتركوه يتحكم في مجريات المباراة. وهذا ينطبق على جميع اللاعبين في الحقيقة، لكنه أصعب بكثير عندما يضغط عليك أحدهم ويمنعك من امتلاك الوقت الكافي مع الكرة. إنها مسؤولية جماعية، وليست فردية فحسب».

الانضباط التكتيكي والوعي المكاني

حققت ويلز فوزًا لا يُنسى بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب في كارديف في الأول من أكتوبر بفضل هدفي دانيال جيمس ونيكو ويليامز اللذين جاءا قبل وبعد هدف أوسكار بوب، ما جعل الفريقين يتساويان عند ثلاث نقاط في قاع المجموعة الرابعة من المستوى الأول، حيث تحتل ويلز المركز الثالث متقدمة على النرويج صاحبة المركز الرابع، وخلف الدنمارك في المركز الثاني برصيد ست نقاط، وخلف البرتغال المتصدرة بفارق كبير، التي حجزت بالفعل مقعدها في ربع النهائي برصيد 12 نقطة.؟طظ

وأوضح بيلامي أكثر: «عليكم أن تأخذوا في الاعتبار المسافة بين إيثان [أمبادو] وهالاند. لا يمكنكم فتح الوسط أكثر من اللازم لأن الكرات ستصل إلى قدميه. عليكم ضبط المسافات بشكل صحيح، والوقوف جانبيًا، والتأكد من متابعة تحركاته. لديه القدرة على مراوغة الفريق بأكمله، لكنه يمتلك أيضًا الرغبة في القيام بتلك الانطلاقات. ومن المهم أيضًا كيفية استخدامنا للكرة. فإذا استخدمناها بشكل جيد، وطوّرنا استحواذنا وتقدّمنا في أرض الملعب، سيُجبر على بذل الجهد. سيُضطر إلى الركض والعودة للخلف». وهذا الاهتمام الدقيق بالتفاصيل أمر ضروري عند مواجهة مهاجم فتّاك يُعدّ الهدّاف التاريخي الأول في دوري الأمم برصيد 22 هدفًا باسمه.

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الاستعداد لرد فعل نرويجي

وبينما احتفلت ويلز بفوزها في أكتوبر، عانت النرويج من تراجع غير معتاد في مستواها، إذ تلقت ثلاث هزائم متتالية بنتيجة 2-1، مرتين أمام متصدر المجموعة البرتغال إلى جانب تلك النكسة في كارديف. ويمثّل ذلك تناقضًا حادًا لفريق كان ثابت المستوى بشكل لافت في السنوات الأخيرة، حتى إنه بلغ ربع نهائي كأس العالم 2026 قبل أن يخرج أمام إنجلترا.

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وعلّق بيلامي: «أنا متأكد من أنهم سيرغبون في ذلك [الثأر]، لكن هذه هي كرة القدم. أعتقد أننا كنا الفريق الثالث فقط الذي يهزمهم منذ سنوات عديدة، ما يُظهر مدى ثباتهم. إنها الآن ثلاث هزائم متتالية لهم، وهو أمر لم يعتادوا عليه. لو كنت مكانهم، لكانت رسالتي تتمحور حول تصحيح ذلك في مواجهتنا».

خطر النرويج على المدى الطويل لا يزال قائمًا

وعقب مواجهة السبت في أوسلو، سيختتم المنتخبان مشوارهما في المجموعة في 17 نوفمبر، حيث تستضيف ويلز البرتغال بينما تسافر النرويج لمواجهة الدنمارك. وعلى الرغم من موقفهما الحالي الحرج في المجموعة الرابعة من المستوى الأول، حيث يصارع الفريقان لتجنب الهبوط إلى المستوى الثاني، يظل بيلامي من المعجبين الكبار بالمنظومة النرويجية.

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وأضاف مدرب ويلز: «إنهم في تطور مستمر، وبالنظر إلى متوسط أعمار التشكيلة، فسيبقون حاضرين لفترة طويلة. هناك لاعبون نرويجيون شباب يبرزون من كل حدب وصوب. لديهم لاعبون في أندية تحقق الألقاب. نحن نتحدث عن أبطال دوري أبطال أوروبا وأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز. لن يشعر هؤلاء اللاعبون بأي اختلاف عندما ينضمون إلى المنتخب الوطني ويتوقعون الفوز».