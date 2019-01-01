مدرب وولفرهامبتون يؤكد جدية فريقه في مواجهة ليفربول

مباراة أخيرة حاسمة في صراع اللقب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد نونو إسبريتو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، أن فريقه لن يستهين بالمباراة الختامية للموسم أمام ليفربول، والتي قد تلعب دوراً في تحديد بطل المسابقة.

ويحتاج ليفربول للانتصار على وولفز وتعثر المتصدر مانشستر سيتي أمام برايتون في لقاءات الأحد من أجل التتويج بلقب البريميرليج.

وقال سانتو بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "نحضر أنفسنا للقاء كما فعلنا دائماً في السنتين الماضيتين، هو اللقاء الأخير للموسم ونريد المنافسة".

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وأضاف: "تحدي كبير ولقاء هام، نريد أن نلعب تلك المباراة، اللاعبون مركزون في التدريبات".

وعلق سانتو على هيمنة أندية إنجلترا على دوري الأبطال: "البطولة هذا الموسم رائعة، شاهدت كل المباريات، خصوصاً مباراتي ليفربول وتوتنهام الأخيرتين، من لا يستمتع بهذا".

وضمن وولفرهامبتون المرتبة السابعة في ترتيب الدوري، والتي قد تؤهله للدوري الأوروبي حال انتصار مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد على حساب واتفورد.