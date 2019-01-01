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الدوري الإنجليزي الممتاز

مدرب ولفرهامبتون: جوارديولا يعتبر من الأكثر تأثيراً في تاريخ اللعبة

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Getty Images
المدرب البرتغالي يمدح نظيره الإسباني قبل مواجهتهما معاً هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أشاد نونو إسبيريتو المدير الفني لولفرهامبتون، بنظيره الإسباني بيب جوارديولا، مؤكداً أنه واحداً من أكثر المدربين تأثيراً في التاريخ.

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ولفرههامبتون بعد غدٍ الإثنين، في إطار الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

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المدرب البرتغالي يؤمن بتأثير جوارديولا وقدرته على تطبيق أسلوب لعبه سواء مع برشلونة، بايرن ميونيخ والآن سيتي.

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وقال نونو:"عندما يأتي مدرباً ويجلب شيئاً جديداً لكرة القدم، فهو واحداً من الأفضل بتاريخ اللعبة نفس الحال مع ساكي ورينوس ميتشيلز".

وأضاف صاحب الـ47 عاماً:"أي مدرب عليه التطوير من أفكاره للتأثير في كرة القدم، وهذا ما يفعله بيب فهو دائرة بها العديد من الأشخاص".

وتابع:"يقوم بتغيير عقليات الآخرين بأسلوبه سواء طريقة لعب التيكي تاكا أو غيرها، وتعجبني طريقة تفكيره بالكرة عموماً".

ويطمح مدرب ولفز في تحقيق فريقه لنتيجة إيجابية أخرى في المباراة التي ستقام على ملعب الاتحاد، حيث أجبر سيتي على التعادل الإيجابي 1/1 بمواجهة الدوري الأول.

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ويلعب سيتي مواجهة الإثنين وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وأما ولفرهامبتون فيأتي بالمركز العاشر وفي رصيده 29 نقطة من 21 مباراة.

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