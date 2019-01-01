مدرب هيلاس فيرونا ينفي تعرض بالوتيلي للعنصرية من جماهير فريقه

إيفان يوريتش المدير الفني لفريق هيلاس فيرونا يدافع عن جماهير فريقه ضد اتهامات التعرض لبالوتيلي بالعنصرية.

دافع المدرب إيفان يوريتش المدير الفني لفريق هيلاس فيرونا عن جماهير فريقه بعد مباراتهم أمام بريشيا التي أقيمت اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها يوريتش وأكد خلالها أن ما تعرض له بالوتيلي تعد مضايقات عادية لا ترتقي للعنصرية.

وقال يوريتش: "أنا غير خائف أن أقول أنه لم يكن هناك هتافات عنصرية اليوم، ربنا يكونوا قد أطلقوا صافرات الاستهجان أو سخروا منه لكنه لم يكن هناك عنصرية".

وأضاف: "لقد تم شتمي في العديد من المرات وبشكل عام هنا في إيطاليا بدأوا يتخذوا اتجاه جديد لوضع اللوم على كل أجنبي يدخل للبلد، لكن ذلك لم يكن ما حدث اليوم".

بالوتيلي ضحية العنصرية من جديد في الدوري الإيطالي

وأكمل: "لقد سألتوه، لم يكن هناك مثل تلك الأمور اليوم أنا شخصيًا أشعر بالتقزز من الهتافات العنصرية وسأكون أول من يدينها عندما تحدث لكن هذا لم يحدث".

وأردف: "كل ما حدث انهم أطلقوا صافرات الاستهجان عليه وبعض الهتافات الساخرة لكن لم يكن هناك عنصرية، أي شيء آخر يقال سيكون مجرد كذب".

جدير بالذكر أن بالوتيلي كان قد ركل الكرة تجاه مدرجات هيلاس فيرونا عقب مضايقة الجماهير له طوال أحداث المباراة وهو ما أثار غضب اللاعب الإيطالي.