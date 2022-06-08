"مدرب هولندا رفض أن أقوم بتدريب اللاعبين بسبب لون بشرتي"

أسطورة المنتخب الهولندي يعبر عن امتعاضه بسبب معاملة أصحاب البشرة السمراء في الكرة الهولندية

أعرب أسطورة كرة القدم، ونجم الكرة الهولندية، رود خوليت، عن امتعاضه بسبب تهميش دور المدربين أصحاب "البشرة السمراء" في تولي مسؤولية تدريب الفرق والمنتخبات في بلاده.

حيث قال خوليت إن أفضل المرشحين الهولنديين السود لم يُمنحوا الفرصة لترك بصمتهم الحقيقة في صفوف تدريب المنتخب الوطني.

وتحدث رود لمجلة "هيلدن" الهولندية حول قلة الفرص المتاحة وتهميش المدربين السود، بل وعدم إعطائهم الفرصة الكاملة بسبب لون بشرتهم.

ماذا قال خوليت؟

قال خوليت عندما سئل عن التعيين الأخير لديفيدز: "من الجيد أن تطرح الأمر، في كل مرة ترى كل هؤلاء اللاعبين السود الذين يُسمح لهم فقط بأن يصبحوا مساعدين".

وتحدث خوليت عن فترته في العمل مع المدرب ديك أدفوكات في المنتخب الهولندي، وهو الذي لم يسمح له بتدريب اللاعبين ولو لمرة واحدة حتى.

وواصل: "ما الذي كان مسموحًا لباتريك كلويفرت أن يفعله مع المنتخب الهولندي؟ هل قام بتدريب اللاعبين؟ لا أعرف، هل تلقيت تدريبًا مع ديك أدفوكات؟ قال إن علي الوقوف بين اللاعبين، لكن لم يُسمح لي مطلقًا بالتدريب".

وتابع: "أظهر لي [أدفوكات] أنه لا يحتاجني لخبرتي، لكنني ما زلت ممتنًا له لأنني عملت مع المنتخب الهولندي بفضله، إذا سألتني إذا كنت سأفعل ذلك مرة أخرى، أقول لا بالطبع".

هل يتواجد مدربين سود في عالم كرة القدم؟

يتواجد بعض المدربين من أصحاب البشرة السمراء في عالم كرة القدم بالطبع، لكن بالنسبة للكرة الأوروبية فالفكرة لم تصل بعد إلى وضعها الطبيعي.

ولعل أبرز مثال هو تواجد أسطورة كرة القدم الفرنسية باتريك فييرا في مسؤولية تدريب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، وربما يكون هو البداية المنتظرة لتحقيق العدالة في الملاعب وعدم التفرقة في الاختيارات بسبب لون البشرة.

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