مدرب نيوكاسل: كنت قريبًا من ضم فان دايك لهال سيتي

تعرف على تصريحات بروس حول مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ستيف بروس، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد أنّه كان قريبًا من التعاقد مع فيرجيل فان دايك حينما كان لاعبًا لسيلتك لينضم إلى هال سيتي.

ليفربول يواجه نيوكاسل مساء اليوم، السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال بروس في تصريحات صحفية: "فان دايك؟ يا له من لاعب، الكل يعرف خطورة ثلاثي الهجوم في ليفربول ولكن التعاقد معه والحارس أليسون بيكر جلب للريدز ما يحتاجه ليكون في طليعة الكبار".

وتابع: "كنت قريبًا من ضم فان دايك إلى هال سيتي حينما كان في سيلتك ووقتها لم يكن أحد يحاول التعاقد معه".

وكان بروس قد عمل مع أندي روبرتسون حينما تعاقد معه في 2014 لصفوف هال.

ليفربول تعاقد مع فان دايك في يناير 2018 ليكون أغلى مدافع وقتها قبل أن يحطم هاري ماجواير هذا الرقم القياسي.