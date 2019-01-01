مدرب نيجيريا: كنا سنعاني الأمرين أمام بوروندي وحدث ما توقعت

جيرنوت روهر قلب المباراة بد الدفع بأحمد موسى وإيجالو في الشوط الثاني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الألماني جيرنوت روهر؛ المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أن سيناريو مواجهة بوروندي دار مثلما توقع تمامًا، موضحًا أنه أجل الدفع بإيجالو؛ مسجل هدف الفوز، إلى الوقت المناسب.

وحقق رفاق أوبي ميكيل الفوز على السنونو بهدف نظيف، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019. (طالع تقرير المباراة)

وقال روهر، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "المباراة كانت صعبة بكل معاني الكلمة بالنسبة لنا، لأن بوروندي منتخب منظم ومدربه يعلم تمامًا خطتنا التكتيكية، بجانب أنه تأهل من تصفيات صعبة للغاية، حتى أنه لم يكن سهلًا على الإطلاق أن نهز شباكه".

وأضاف: "إذا لم يأت الهدف الأول بعد التغييرات سريعًا، لكنا عانينا الأمرين، لذلك خطتنا الموضوعة كانت الدفع بإيجالو حال فتح المساحات من جانب بوروندي، وصدقت توقعاتنا".

المدرب الألماني تابع: "المشكلة التي واجهتنا بالمباراة هي إصابة بعض اللاعبين بفيروس الحرارة، لذلك الأمور لم تكن على ما يرام، بجانب أننا خسرنا لاعبين في مران الأمس".

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واختتم: "أنا سعيد بالنتيجة وبالتلاحم بين اللاعبين، ومن الجيد جدًا أن نثلج صدور جماهيرنا في بداية البطولة، وإن كانت المباراة المقبلة ليست سهلة على الإطلاق إلا أن علينا أن نفوز بكل اللقاءات مهما كانت القوة أو ضعف، المهم الاستمرارية على العطاء".

الفوز منح نسور نيجيريا صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط، في انتظار المواجهة الثانية بالمجموعة، التي تُلعب بين غينيا ومدغشقر.

ومن المقرر أن تلاقي نيجيريا في المباراة المقبلة غينيا، في 26 من يونيو الجاري، على استاد الإسكندرية.