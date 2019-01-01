مدرب نيجيريا: الروح والالتزام سر قوتنا ونحتاج إلى لاعبين وسط ملعب

المدير الفني للمنتخب النيجيري يعترف بحاجة فريقه إلى لاعبين في وسط الملعب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح جيرنت رور، المدير الفني للمنتخب النيجيري صاحب الميدالية البرونزية، في كأس الأمم الأفريقية، ما ميز فريقه طيلة المسابقة.

وحقق المنتخب النيجيري المركز الثالث في البطولة، بعد فوزه على نظيره التونسي بهدف عن طريق إيجالو، بعد مرور ثلاث دقائق فقط من عمر المباراة.

وقال رور في تصريحات عقبت اللقاء: "نجحنا في الفوز على المنتخب التونسي، المصنف الثاني أفريقيا، لقد تحدثت إلى اللاعبين قبل اللقاء، وأخبرتهم بضرورة الفوز من أجل الحصول على الميدالية".

وواصل: "كان يجب علينا إيجاد دوافع للاعبين، خاصة بعد الإحباط الذي شعرنا به عقب الهزيمة من الجزائر، في نصف النهائي".

وتابع: "لعبنا في البطولة بشكل جيد، وإن كنا أخطأنا في بعض الوقت، ولكنها أخطاء فردية فنحن نمتلك العديد من اللاعبين الصغار الذين سيتحسنون أكثر مع المستقبل".

وأردف: "قوتنا كانت في روحنا والتزامنا الفني في الملعب، سنعمل على البحث عن لاعبين في خط الوسط في الفترة المقبلة ولكن الأمر يعتمد على ما يقدمه اللاعب في ناديه".