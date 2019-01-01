مدرب منتخب مصر السابق: حسام البدري معذور.. هناك لاعبين لا يصلحون للفراعنة

منتخب مصر تعادل أمام جزر القمر سلبيًا

تحدث أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن تعادل الفراعنة أمام جزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره جزر القمر، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، وواصل أداءه المخيب للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل أمام كينيا في الجولة الأولى إيجابيًا.

وكان منتخب مصر فشل في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره أمام كينيا، وتعادل بهدف لمثله، في ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، وصعب موقفه في المجموعة.

وقال نبيه في تصريحات إذاعية: "لا يجب أن نلوم حسام البدري، هذه هي الإمكانيات المتاحة للمنتخب في الوقت الحالي، ويمر بفترة صعبة للغاية".

وتابع المدرب العام السابق لمنتخب مصر: "جهاز المنتخب الحالي بقيادة حسام البدري معذور، لأن تزامن بداية مشوار التصفيات مع بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمنتخب الأوليمبي".

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وتابع نبيه: "هناك عناصر في المنتخب الأول لا تصلح في التواجد ضمن صفوفه، وهناك لم يقدم المطلوب خلال المباريات الأخيرة وهو سبب الأداء المتراجع".

وبذلك يحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد نقطتين حيث يتصدر جزر القمر بـ4 نقاط والمركز الثاني كينيا بنقطتين وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.