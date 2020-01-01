مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي: سأسعد بوجود ميسي في الأولمبياد معنا

سيرجيو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي يتمنى مشاركة ليونيل ميسي مع الفريق في أولمبياد طوكيو 2020.

أعرب سيرجيو باتيستا نجم منتخب الأرجنتين المعتزل والمدير الفني الحالي للفريق الأولمبي الوطني عن أمله في مشاركة ليونيل ميسي قائد برشلونة مع الفريق في أولمبياد طوكيو 2020.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باتيستا وأكد خلالها أن وجود ميسي في البطولة التي ستقام في الصيف المقبل هو قراره الشخصي.

وقال باتيستا: "سيكون من الجنون أن أرفض وجود ميسي، أي مدرب هذا الذي لا يريد أن يتواجد ليونيل في فريقه؟".

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وأضاف: "لقد سألوني كثيرًا حول فكرة انضمامه للفريق الأولمبي وتحدثنا عنه لمرات عديدة في الاتحاد الأرجنتيني".

وأكمل: "عندما أضع القائمة الخاصة بالبطولة سأترك اسمًا فارغًا لو أراد ميسي القدوم، مثلما فعلت في عام 2008".

وأنهى تصريحاته: "العام المقبل سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لميسي فهناك كوبا أمريكا، لكن في النهاية سيكون ذلك القرار خاصًا به".

جدير بالذكر أن بطولة كوبا أمريكا كانت ستقام في الصيف الجاري لكن أزمة انتشار فيروس كورونا أجلتها هي والأولمبياد.