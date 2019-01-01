مدرب مدغشقر: علينا أن نرفع رؤوسنا في السماء وما حققنا من الصعب تكراره

الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمدغشقر يؤكد على امتنانه للاعبيه عما قدموه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة من تونس بثلاثية نظيفة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر عن سعادته بما قدمه فريقه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديبوي خلال مؤتمر اللقاء وقال: "أنا فخور بما قدمته في البطولة ومنذ بدايتها أحاول تقديم كل ما لدي، ويجب أن نرفع القبعة للاعبين على ما بذلوه، فاللقاء كان قوي وخروجي من لم تؤذيني ولكنني أصبحت بطل في مدغشقر".

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إليكم أبرز ما جاء بالمباراة 👇#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/CdqVDe8JDf

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يوليو ٢٠١٩

وأضاف: لا أعلم أن مدغشقر ستبقى علي أم سأرحل ولكن أنا سعيد بتواجدي ولا أعرف إذا كان هناك عروضًا جديدة أم لا أيضًا".

وأردف: "أقول للشعب في مدغشقر أن مثل هذه البطولات تستلزم عمل كبير، وفي حالة العودة علينا أن نبذل الكثير من الجهد من أجل التواجد في هذه المكانة مجددا".

وأكمل: "كان من الصعب على بقية الفرق أن تحقق الفوز على تونس خلال المباريات الماضية في البطولة، وقدموا مباراة رائعة ولم يكن لدينا حلول كثيرة وبالتالي لم نحقق الفوز".

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واختتم تصريحاته: "أنا حزين للغاية وأقدر ما يقدمه شعب مدغشقر في كل مكان وما قدموه لنا من دعم في مصر، هذا أعطانا الكثير من القوة وايضا الرئيس حضر الى هنا ولذلك قيمة كبيرة لدينا".

جدير بالذكر أن منتخب مدغشقر كان قد خرج بعد الخسارة من تونس بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ٨ والوصول لثمن النهائي بكأس الأمم الإفريقية هو أفضل إنجاز في تاريخه الكروي.