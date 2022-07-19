مدرب مانشستر يونايتد الأسبق "حزين" بسبب تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول!

تجديد عقد الفرعون المصري لا يزال حديث الإعلام في كل مكان

أدلى المدرب الحالي لوست هام والسابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون، ديفيد مويس، بتصريحات حول تجديد عقد المصري محمد صلاح في ليفربول، وما يتوقعه للنجم المصري، ورد فعله حيال هذا التجديد.

وكان ليفربول قد أعلن مؤخرًا تجديد عقد صلاح لمدة 3 أعوام فيما يعتقد أنه سيكلف خزائن الريدز زهاء 400 ألف يورو بشكل أسبوعي.

وقال مويس في تصريحات لقناة المحور المصرية مع الإعلامي واللاعب السابق لنادي توتنهام أحمد حسام ميدو: "الأندية تحاول الإبقاء على أفضل لاعبيها بشكل منطقي، ولذلك حرص ليفربول على إبقاء صلاح".

وعن رد فعله تجاه تجديد عقد محمد صلاح في ليفربول، قال مويس: "كمدرب سابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون، من الصعب علي أن أسمع خبر تجديد عقد محمد صلاح".

ووصف مويس صلاح بأأنه "لاعب ظاهرة، من الجيد بالنسبة له أن يبقى في ليفربول".

أما عن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم المقبل برفقة المدرب الهولندي الجديد لفريق ملعب أولد ترافورد، إريك تين هاج، فقال مويس: "أعتقد أن مانشستر يونايتد يملك مدربًا جيدًا في الوقت الراهن وواحد من أفضل المدربين منذ رحيل أليكس فيرجسون، ويعمل على بناء الفريق بشكل جيد".

اقرأ أيضًا..

بعيدًا عن المال .. 3 عوامل تُبعد رونالدو وأمثاله عن اللعب في السعودية

في انتظار قرار دي يونج .. مستقبل نجم "لا ماسيا" معلق في برشلونة!

رغم إعطاء سيميوني الضوء الأخضر.. أتلتيكو يرى ضم رونالدو مستحيلًا!