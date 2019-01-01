مدرب ليل يؤكد رحيل نيكولاس بيبي في الصيف

بيبي ارتبط بعدد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية

أكد كريستوف جاليتيه، المدير الفني لنادي ليل، رحيل نيكولاس بيبي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري في ظل ترقب عدد من الأندية.

اللاعب الإيفواري سجل 22 هدفًا في الدوري الفرنسي وضمن وصول ليل للمركز الثاني ومطلوب في مانشستر يونايتد وأرسنال.

وقال جاليتيه في تصريحات لشبكة "كانال بلس" الفرنسية: "نيكولاس بيبي سوف يغادر. الحياة تسير دائمًا كذلك وكرة القدم فيها العديد من المتغيرات".

وتابع: "أعتقد أنّ هناك صراع متوقع من الأندية الأوروبية الكبرى لأجل التعاقد مع بيبي في الصيف وأتمنى أن يأخذ وقت كافي لأجل التفكير في خطوته المقبلة".

من جانبه، أكد جيرارد لوبيز، رئيس نادي ليل، أنّ الفريق سوف يتخلى عن عدد من اللاعيبن في الصيف المقبل.

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(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/mcBnEb3DlZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

وأردف: "قد يرحل 4 أو 5 لاعبين في الصيف وليس اكثر من ذلك حتى يوجد موازنة بين المغادرين والمستمرين".

واختتم :"الوجهة المقبلة للاعبين تخضع لاختيارهم فقط ولكن علينا طلب المبلغ المستحق لكل لاعب في الفريق. لدينا العديد من المواهب وأبرزهم بيبي".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ هو الآخر يرغب في ضم ثاني هدافي الدوري الفرنسي.