مدرب ليفربول: أعلم ما الذي يعنيه تمثيل مصر لصلاح، وهدفي تشيلسي رائعان!

أكد بيب ليندرز المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه سيفتقد للثنائي محمد صلاح وساديو ماني خلال مشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية رفقة مصر والسنغال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب التعادل مع تشيلسي بهدفين لكل فريق في لقاء الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

ما الذي قاله بيب ليندرز عن صلاح وماني ومشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية؟!

وقال ليندرز: "لدينا الكثير من الأسلحة الهجومية، صلاح وماني في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنهما يمنحنا القوة الهجومية اللازمة ويملكان الرغبة للتسجيل".

وأضاف: "أتمنى لهما التوفيق في كأس الأمم الإفريقية، الجميع يعلم ما الذي يعنيه اللعب من أجل بلادك، ولديهما الحق في القتال من أجل كل بطولة".

ما الذي قاله المدرب المساعد ليورجن كلوب عن مباراة تشيلسي؟!

وأردف عن المواجهة: "لقد كانت مباراة جيدة للغاية، نحن نتواجد في كل مواجهة من أجل إمتاع الجماهير وتحقيق الانتصارات".

وأكمل: "هدفي تشيلسي كانا رائعين، طوال الوقت نحاول أن نضع أنفسنا في مواقف أفضل حتى نتفادى الأهداف، لكنهم سجلوا هدفين رائعين".

جدير بالذكر أن تعادل اليوم ترك ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي بعشر نقاط.

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