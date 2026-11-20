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انتقد أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، تسريب لقطات من ملعب تدريبات مانشستر يونايتد قبل أولى مباريات ماوريسيو بوتشيتينو على رأس الجهاز الفني في أنفيلد. ومع احتلال الشياطين الحمر المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، يجد المدرب الأرجنتيني الجديد نفسه أمام اختبار عسير فوري في مواجهة المنافس التقليدي.

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إيراولا ينتقد بشدة تسريب لقطات من تدريبات مانشستر يونايتد

أدان أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، تسريب لقطات من ملعب تدريبات مانشستر يونايتد قبل الظهور الأول لماوريسيو بوتشيتينو في أنفيلد عصر الأحد. وكان المدرب الأرجنتيني قد ترك منصبه مدربًا لمنتخب الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي ليخلف مايكل كاريك، ليجد نفسه فورًا أمام واحدة من أشرس المنافسات في كرة القدم الإنجليزية.

ورغم أن إيراولا تلقى المقطع المصور، فقد شدد على ضرورة احترام خصوصية التدريبات المغلقة. وقال إيراولا: «أرسلوا لي اللقطات، لكن الأهم في هذا الأمر أنه قد يحدث لأي أحد. بالأمس، لو تمكنت من الوصول إلى تدريباتنا لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، لعرفت من تدرّب، لكن المسألة لا تتعلق بالأفضلية، فهناك سبب يجعلنا نتدرب خلف أبواب مغلقة. بصراحة، هذا ليس أمرًا لطيفًا».

بوتشيتينو يخوض المجهول في أنفيلد

يصبح بوتشيتينو أول مدرب لمانشستر يونايتد يخوض أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول، ما يترك إيراولا دون مراجع تكتيكية حديثة يمكن دراستها. وبينما يحتل يونايتد المركز الثامن عشر بعد 10 مباريات، وهو أدنى مركز له في هذه المرحلة منذ موسم 1986-1987، حذّر مدرب ليفربول لاعبيه من الانخداع بجدول الترتيب.

واعترف إيراولا قائلًا: «لقد واجه كل منا الآخر، وهو يملك رصيدًا من المباريات. ليست لدينا مراجع للاستعداد لأننا لا نعرف في الوقت الحالي. صحيح أن لديهم هذه الأفضلية، فنحن لا نملك المراجع كما هو الحال مع المنافسين الآخرين. بداية المباراة مهمة، وعلينا التكيف مع أمور معينة. نحن نعرف اللاعبين جيدًا، ونعرف نقاط قوتهم وضعفهم، وحتى اليوم لن يتغير ذلك بين يوم وآخر».

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ترميم دفاع هش وكسر عقدة أنفيلد

يرث بوتشيتينو فريقًا لم يحقق أي فوز في ثماني مباريات بالدوري الممتاز، ولا يزال يبحث عن أول شباك نظيفة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. واستقبل يونايتد أعلى معدل للأهداف المتوقعة من غير ركلات الجزاء لكل تسديدة يواجهها في المسابقة بواقع 0.14، فيما فشل بوتشيتينو شخصيًا في الفوز بأي من مواجهاته الثماني الأخيرة أمام ليفربول خلال فترتيه مع توتنهام وتشيلسي.

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ومع ذلك، فاز يونايتد 2-1 في أنفيلد الموسم الماضي ليحقق الفوز ذهابًا وإيابًا على غريمه في الدوري، ما دفع إيراولا إلى المطالبة بأقصى درجات التركيز. وقال: «أعتقد أن لاعبيّ والنادي، جميعنا نعرف مانشستر يونايتد، والجميع يعرف هذا الفريق. إنه ليس فريقًا يستحق المركز الثامن عشر، فهم أفضل بكثير، ونحن نعلم ذلك. لقد حققوا نتائج جيدة أمامنا مؤخرًا، وربما يساعدهم ذلك. أما المدرب، فهم بالتأكيد يريدون بداية جيدة، لذا نعلم أننا بحاجة إلى تقديم أفضل مبارياتنا للفوز عليهم».

تأثير المدرب الجديد في مواجهة اختبار أنفيلد

خسر مدرب واحد فقط من آخر تسعة مدربين لمانشستر يونايتد، بمن فيهم المدربون المؤقتون، أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يمنح بوكيتينو دفعة معنوية تاريخية رغم أن الحاسوب العملاق لشركة أوبتا يمنح ليفربول، صاحب المركز الرابع، احتمال فوز بنسبة 57.3 في المئة. وفي الأثناء، أكد إيراولا أن فيرجيل فان دايك ورايان خرافنبيرخ وجيريمي فريمبونج سيكونون جميعًا جاهزين على الأرجح، في وقت يسعى فيه ليفربول إلى تحسين سجله المتواضع على أرضه، إذ لم يحقق سوى فوز واحد في خمس مباريات بالدوري على ملعب أنفيلد.

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واختتم إيراولا حديثه قائلًا: «هذا يحدث، وهو أمر طبيعي في كل مرة يأتي فيها مدرب جديد، فأنت تريد أن تترك انطباعًا جيدًا. علينا أن ندرك أهمية المباراة ومعطياتها، فلديهم مدرب جديد، ونحن نريد تحسين مستوانا على أرضنا. وأول فرصة أمامنا هي يونايتد يوم الأحد».