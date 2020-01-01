مدرب ليدز: بيبي يستحق 72 مليون والانتقال لآرسنال

المدرب الأرجنتيني يتغنى بلاعبه السابق في ليل

أثنى مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بيلسا على جناح آرسنال الإيفواري نيكولاس بيبي، وذلك قبل مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأصر المدرب الأرجنتيني على أن الشاب الأفريقي يستحق المبلغ الكبير، الذي أنفقه آرسنال لإطلاق سراحه من ليل الفرنسي.

وأصبح بيبي أغلى صفقة في تاريخ المدفعجية، بوصول تكلفة انتقاله إلى ملعب "الإمارات" حوالي 72 مليون جنيه إسترليني -94 مليون دولار-.

وتعرض لانتقادات لاذعة في بداية رحلته مع آرسنال، لاكتفائه بتسجيل هدف وحيد من علامة الجزاء، وعدم ترك البصمة المنتظرة منه.

ومؤخرًا، بدأ يستعيد ثقته بنفسه مع تولي مايكل آرتيتا الدفة الفنية للمدفعجية خلفًا لمواطنه أوناي إيمري والمدرب المؤقت فريدريك ليونبرج، وذلك بقيادة الفريق للفوز على مانشستر يونايتد في أولى مباريات العام الجديد.

وقبل صدام ليدز وآرسنال، سُئل بيلسا عن رأيه في لاعبه السابق في ليل، فأجاب قائلاً "هو لاعب قادر على صنع الفارق لفريقه، مهاراته واضحة، أنت تملك كل المهارات في لاعب، لذا يستحق 72 مليون يورو".



وأضاف "مع الوقت ستظهر مهاراته، لقد أظهر ذلك بوضوح، وبعد ذلك السعر يرتبط بما يظهره على أرض الملعب، والشيء المهم وجود المهارة، والشيء الآخر طريقة إظهارها على أرض الملعب، وهو يفعل الاثنين، وأعتقد أنه أظهر استحقاقه اللعب مع ناديه".

وكان بيلسا قد اكتشف موهبة بيبي مع فريقه الأسبق آنجيه، لتنفجر مهاراته مع ليل على مدار عامين، سجل خلالهم 37 هدفًا، الأمر الذي جعل آرسنال يزاحم الأندية الطامعة في الحصول على خدماته، ليوقع معه في النهاية مقابل رسوم قياسية بالنسبة للنادي.