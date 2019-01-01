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كأس آسيا

مدرب لبنان: هدفنا الفوز على كوريا الشمالية

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المدير الفني لبنان يتحدث عن مواجهة كوريا الشمالية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد ميودراج رادولوفيتش، المدير الفني للمنتخب اللبناني، على أنه طلب من لاعبيه تحقيق الفوز على كوريا الشمالية، باللقاء الذي سيجمع بينهما بكأس آسيا.

المنتخب اللبناني سيواجه نظيره الكوري الشمالي، بالجولة الختامية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ببطولة كأس أمم آسيا.

وقال رادولوفيتش خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا هو الفوز، ومواجهة كوريا الشمالية فرصة لصناعة المجد للكرة اللبنانية".

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المدير الفني لبنان تابع: "لعبنا أمام كوريا الشمالية سابقًا، وحققنا الفوز عليهم، ولكن هناك تغييرات في تشكيلهم وأيضًا الجهاز الفني".

ميودراج رادولوفيتش أردف: "سندفع باللاعب محمد حيدر بشكل جيد، وتم تجهيز جميع اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة".

ويسعى المنتخب اللبناني لتحقيق الفوز، للتمسك بأمل الصعود إلى دور الـ16 بكأس آسيا، ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

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