مدرب لبنان: لدينا فترة كافية للاستعداد للقاء كوريا الشمالية

ميودراج رادولوفيتش يؤكد على أنه يحترم كوريا الشمالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ميودراج رادولوفيتش، المدير الفني للمنتخب اللبناني، على أن الفترة التي تسبق مواجهة كوريا الشمالية، كافية للتعافي والاستعداد لها.

المنتخب اللبناني سيواجه نظيره الكوري الشمالي، مساء يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس آسيا في الإمارات.

وقال رادولوفيتش خلال تصريحات صحفية: "علينا تحقيق الفوز، وإذا وظفنا جهودنا سيكون الانتصار في متناولنا".

وتحدث عن تصريحه عقب مواجهة السعودية، عن تفضيله منتخبات تحت المركز الثالث، جاء من منطلق الواقعية.

إعفاء الحكم الماليزي محمد أميرول من إدارة أي مباريات في #كأس_آسيا2019، بعد الأخطاء التحكيمية خلال مباراة #عمان و #اليابان.🗣️#آسيا_مع_جول

🗣️ pic.twitter.com/kCyJlUYLrf — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 14, 2019

مدرب المنتخب اللبناني تابع: "قطر والسعودية سجلا 10 أهداف في مرمى كوريا الشمالية، ولن نقلل من شأن خصمنا المقبل، ولكن نمتلك مقاومات الفوز عليهم".

واختتم ميودراج رادولوفيتش تصريحاته قائلًا: "التفاعل بين الخطوط في منتخب لبنان هو المطلوب دائمًا لتكون كافة الأمور جيدة".

ويحتاج المنتخب اللبناني لتحقيق الفوز على كوريا الشمالية، على أمل التأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات.