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كأس آسيا

مدرب لبنان: السعودية مرشح أول للفوز بكأس آسيا

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KFA
هل تخطف لبنان بطاقة التأهل بالجولة الأخيرة؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

رشّح المدير الفني المونتينجري، ميودارج رادولوفيتش، لمنتخب لبنان، نظيره السعودي ليكون بطلاً لكأس آسيا 2019.

وضمن المنتخب السعودي التأهل بشكل رسمي، قبل مواجهة نظيره القطري، بعد تحقيق انتصارين، على حساب كوريا الشمالية برباعية ثم لبنان بثنائية.

وتلقى المنتخب اللبناني الهزيمة الثانية، لكن حظوظه تظل قائمة، حال تحقيق نتيجة إيجابية ضد كوريا الشمالية في الجولة الأخيرة، للتأهل كأفضل ثالث.

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المونتينجري تحدث عقب نهاية اللقاء: "لقد شاهدتم الفارق بين المنتخبين، السعودية هي المرشح الأول للفوز باللقب الآسيوي، ويمتلكون لاعبين مميزين".

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وتابع مدرب لبنان: "من متابعتي الدقيقة للسعودية، اعتقد أنهم قادرين للوصول لنهائي البطولة على أقل تقدير".

وانهى عن حظوظ منتخب بلاده: "المنتخب السعودي يستحق التقدم بعيدًا، وأتابعه منذ كأس العالم الأخيرة، ولدينا فرصة التأهل بالفوز في المباراة الأخيرة".

وكانت منتخبات إيران والعراق والسعودية قد ضمنت تأهلها بشكل رسمي اليوم لدور الـ16 في المسابقة المُقامة في الإمارات العربية المتحدة.

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