مدرب كرواتيا: "مستقبل مودريتش؟ إنه يعرف بالفعل ما سيفعله"

في الليلة التي فصلت بين يومي الخميس والجمعة بتوقيت إيطاليا، خاضت كرواتيا مباراة ودية في أورلاندو بولاية فلوريدا ضد كولومبيا، وفازت عليها بنتيجة 2-1. بدأ النجم وقائد الفريق لوكا مودريتش المباراة على مقاعد البدلاء ولم يدخل الملعب إلا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة: أخبار سارة لميلان الذي يشكر على هذه الراحة الإضافية لنجمه. ومن المرجح أن يكون الوضع مختلفًا في المباراة الودية يوم الثلاثاء ضد البرازيل، حيث لن يغيب مودريتش عن المباراة.





في غضون ذلك، يعتني المدرب زلاتكو داليتش بأسطورته، ويجيب في مؤتمر صحفي على سؤال حول مستقبل لوكا، تاركاً كما هو الحال دائماً جميع الأبواب مفتوحة، ومؤكداً بشكل خاص أن أي قرار سيتخذه هو، كما فعل دائماً وكما يحق له أن يفعل. هذه هي كلماته التي نقلها زملاؤه في Sportske Novosti.









هل سيلعب مودريتش آخر كأس عالم له؟ هل سيستمر في اللعب مع المنتخب الوطني؟





"لوكا يعرف أفضل من أي شخص آخر ما سيفعله وكيف سيواصل مسيرته. إنه قائدنا، مرشدنا وقائدنا. لقد اعتبروه منتهيًا في كثير من الأحيان، لكنه فريد من نوعه ولا يمكن تكراره. آمل أن يساعدنا في كأس العالم على تحقيق إنجازات عظيمة مرة أخرى"



