مدرب قطر: واثق في التأهل لنهائي كأس أمم آسيا

المدير الفني لقطر يؤكد على أنه واثق من تأهل فريقه للنهائي القاري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المدرب الإسباني، فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، على أن مواجهة الإمارات في كأس أمم آسيا ستكون في غاية الصعوبة.

المنتخب القطري سيواجه نظيره الإماراتي، في نصف نهائي كأس أمم آسيا، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد.

سانشيز قال خلال المؤتمر الصحفي: "نعرف كل شيء عن المنتخب الإماراتي، ونسعى لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية".

المدرب الإسباني تابع: "لاعبو فريقي جاهزون لمواجهة الإمارات، ويمتلكون عقلية قوية قادرة على الفوز، وكلي ثقة فيهم لتحقيق الانتصار والوصول للمباراة النهائية".

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إليكم أبرز أرقام اللقاء 🔢 pic.twitter.com/Tp5tLU1xuM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 28, 2019

فيليكس سانشيز أردف: "الضغط لن يؤثر على اللاعبين، فهم معتادون على هذا الأمر رفقة أنديتهم أو المنتخب، فهم يمتلكون إمكانيات متميزة يستطيعوا الفوز".

واختتم مدرب قطر تصريحاته قائلًا: "لدي ثقة كبيرة في لاعبي قطر، وتحقيق الفوز هو كل ما يشغل بالهم، ومواصلة مشوارهم نحو المباراة النهائية".

وحجز المنتخب القطري مقعدًا في نهائي كأس آسيا 2019، بعد الفوز على إيران، حيث سيتم تحديد الطرف الثاني من مباراة قطر والإمارات غدٍ الثلاثاء.