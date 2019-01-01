مدرب فياريال: ريال مدريد يفوز وهو سيئ

يعيش فياريال موسماً صعباً يحتل خلاله المركز الثامن عشر بـ15 نقطة.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لويس جارسيا مدرب فياريال الإسباني حماسه قبل مواجهة ريال مدريد في المباراة المؤجلة إثر مشاركة الملكي بكأس العالم للأندية.

وقال جارسيا:"نحن في الوضع الذي نحن عليه، لا يهمنا من هو الخصم، والآن نواجه بطل العالم". اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وأضاف:"وأعتقد أنها ستكون أحد أصعب المباريات التي سنخوضها، ولكن لدينا الشعور بقدرتنا على هزيمة أي أحد".

وأوضح:"مدريد هو مدريد، ولكن ما يهم هو فريقي، نحن نواجه 3 أسابيع من الجنون، جدولنا صعب للغاية ولا أفهمه".

وتابع:"حين يلعب ريال مدريد جيداً يصبح غير قابل للإيقاف، وحين لا يلعب جيداً يفوز، ولكني قلق حيال فريقي فقط".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع بـ29 نقطة، فيما يعيش فياريال موسماً صعباً يحتل خلاله المركز الثامن عشر بـ15 نقطة.