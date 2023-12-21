مدرب فلومينينسي: لن نلعب ضد التاريخ وسنرد على إهانة الإنجليز بطريقتنا الخاصة

الفريق البرازيلي يخوض نهائي كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي

أكد فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي أن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس العالم للأندية ليست سوى مباراة في الملعب قابلة لكل النتائج، رافضًا تمامًا الحديث عن تاريخ مواجهات الأندية البرازيلية والإنجليزية.

بطل أمريكا الجنوبية سيُواجه نظيره الأوروبي بعد تخطيه الأهلي المصري بهدفين نظيفين، وقد قال دينيز عن المباراة "سنواجه فريقًا ومدربًا صنعا التاريخ، درسنا مانشستر سيتي جيدًا وسنلعب على نقاط قوتنا لتحقيق الفوز، علينا أن نتحلى بالذكاء في المباراة، تاريخ الأندية البرازيلية والبريطانية ليس له علاقة بنا وبهم، سنلعب ضد بعضنا البعض وليس ضد التاريخ".

الصحافة الإنجليزية كانت قد أهانت الفريق البرازيلي بالحديث عن معدل أعماره المرتفع، وقد رد دينيز عليها بالإشارة إلى أنهم يرغبون بالرد في الملعب وتحقيق الفوز لإثبات خطأ ما قيل.

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وأضاف "استهانة الصحافة الإنجليزية حافز لنا، ما نقدمه على أرض الملعب هو المقياس وليس معدل أعمارنا، سنرد عليهم من خلال لعبنا بطريقة رائعة تحقيق الفوز. أؤمن أن الثقة ضرورية في كرة القدم ونحن ندخل الملعب لتحقيق الانتصار، سنلعب ضد أفضل نادٍ في العالم لكن هذا يُحفزنا تقديم الأفضل".

يُشار إلى أن نهائي مونديال الأندية سيُقام على ملعب الجوهرة المشعة بجدة مساء غدٍ الجمعة، وتسبقه مباراة المركز الثالث بين الأهلي وأوراوا ريدز الياباني.



