مدرب فلامنجو يهمش فوز ليفربوب بدوري أبطال أوروبا

المدرب البرتغالي يستفز ليفربول قبل صدام الدوحة المحتمل

تعمد مدرب فلامنجو خورخي جيسوس تهميش إنجاز منافسه المحتمل في كأس العالم للأندية ليفربول، لفوزه بسهولة على توتنهام بهدفين نظيفين في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة الموسم الماضي.

وأصر المدرب البرتغالي، على أن مستوى نهائي ليبرتادوريس، كان أقوى وأفضل من نهائي الكأس ذات الأذنين، وذلك في حديثه مع وسائل الإعلام بعد هزيمة ريفر بليت بهدفين لهدف في نهائي أعرق كؤوس القارة اللاتينية على مستوى الأندية.

وكان الفريق الأرجنتيني قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب ليبرتادوريس للعام الثاني على التوالي، لولا أن فعلها جابيجول –جابرييل باربوسا-، بتسجيل هدفين في آخر دقيقتين من زمن الشوط الأول من المباراة، بصورة شبه كربونية لنهائي دوري الأبطال بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ عام 1999.

ويعتقد مدرب بنفيكا السابق، أن فوز فلامجو بكأس ليبرتادوريس يفوز فوز أحمر الميرسيسايد بكأس الأبطال السادسة في تاريخه، وفي هذا الصدد قال "لقد شوهد النهائي في 186 دولة في مختلف أنحاء العالم، والملايين رأوا المستوى الذي كنا عليه".

وأضاف "مقارنة بنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، فهذا المحتوى (نهائي ليبرتادوريس)، كان أكثر تكتيكًا وجمالاً من نهائي مدريد الذي رأيته مباشرة".

وعن فرص فريقه في الفوز على ليفربول في كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر، قال "سنذهب إلى قطر لنواجه ليفربول في النهائي إذا كان في النهائي، وأعتقد أن لدينا الفريق القادر الذي يستطيع الفوز بالبطولة".

وسبق لفلامنجو أن هزم ليفربول بنتيجة 3-0 في مباراة كأس إنتركونتينينتال، التي كانت معروفة في السابق بنهائي كأس العالم للأندية قبل استحواذ الفيفا عليها في بداية الألفية الجديدة.

والمعروف أن ليفربول لم يتوج بكأس العالم للأندية بنسختها الحالية، حيث شارك فيها مرة واحدة عام 2005، وخسر المباراة النهائية أمام ساو باولو البرازيلي بهدف نظيف.