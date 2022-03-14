مدرب فريق أوكراني: أرفض استبعاد الفرق الروسية من البطولات!

أكد ميرسيا لوشيسكو المدير الفني لنادي دينامو كييف الأوكراني رفضه التام لاستبعاد أي فريق رياضي من أي منافسة بسبب خلافات سياسية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "راي سبورت" الإيطالية، وأكد خلالها أن السياسة لا يجب خلطها بكرة القدم.

وقال لوشيسكو مؤكدًا رفضه للقرارات الأخيرة: "بالنسبة لي فكرة القدم لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب أو من بعيد".

وأضاف: "الجميع يجب أن يستمر في المنافسة بغض النظر عن البلاد التي أتوا منها أو عن أصولهم، أنا غير موافق على الوضع الحالي".

وأردف: "من الصعب الحديث في ذلك الأمر، لم أتخيل أبدًا أن تصل الأمور إلى ذلك الحد، لكن في النهاية هي مشكلة سياسية".

وأنهى كلماته: "لقد عاشوا سويًا كالأخوة لسنوات حتى بدأت الحرب، لا أرى أن هناك أي طرف سيخرج فائزًا في النهاية".

جدير بالذكر أن العمليات الروسية في أوكرانيا كانت قد بدأت في الخميس الـ 24 من فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.