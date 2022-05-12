مدرب فريقهم هاجمهم .. غضب فرنسي بعد أغنية تسخر من وفاة سالا

شن كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي نيس هجومًا حادًا على أنصار فريقه، بعد هتافاتهم ضد الحكمة ستيفاني فرابارت التي أدارت مباراة نانت الأسبوع الماضي أمام نانت في نهائي كأس فرنسا.

ومع عودة نيس إلى الدوري الفرنسي يوم الأربعاء لخوض مباراة سانت إيتيان في الجولة 36 من "ليج 1"، قررت الجماهير شن هجوم عنيف على الحكمة الفرنسية، والسخرية من وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا لاعب نانت السابق.

جالتييه مدرب نيس قرر إدانة ما قامت به جماهير فريقه خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مؤكدًا عدم إعجابه بالأمر.

ماذا قيل؟

وبعد المباراة قال جالتييه: "ليس لدي صفة لتعريف ما سمعته، لم يكن رد الفعل الأول في غرفة تغيير الملابس عن صرخات الفرح أو الراحة، كان الحديث عما سمعه اللاعبون".

وأضاف: "نود الاعتذار إلى عائلة سالا ونادي نانت، وللطاقم الفني والطبي واللاعبين".

وتابع: "إذا كانوا يريدون إهانة الموتى، فليبقوا في المنزل، يمكننا سماع الكثير من الأشياء في الملاعب، لكن هؤلاء الأشخاص إذا لم يكونوا سعداء، فعليهم فقط الحضور إلى المعسكر التدريبي، وسأقول لهم نفس الشيء، يقال أحيانًا أن ما نراه في الملعب هو انعكاس للمجتمع، وإذا كان هذا هو مجتمعنا فنحن حقًا في حالة سيئة".

واختتم جالتييه: "كانت هناك أيضًا إهانات تجاه السيدة فرابارت، لم تكن هي التي جعلتنا نخسر نهائي كأس فرنسا، بالنسبة لي هذا أمر سريالي، لا توجد كلمات لوصف الأمر".

ما هو رد فعل نادي نيس؟

نادي نيس قرر التحرك سريعًا، وأصدر بيانًا رسميًا لإدانة الإهانات التي وجهها الجمهور إلى إيميليانو سالا.

وجاء في البيان: "يدين نيس بأقوى العبارات الأغنية المتعلقة بسالا التي تم سماعها مساء الأربعاء في أليانز ريفيرا، النادي لا يعترف بأي شكل من الأشكال بتلك القيم التي لا تمثل النادي بالكامل".

وأضاف: "نحن عائلة في هذا الاستفزاز الخسيس الذي لا يمكن تصوره لأقلية من المشجعين، يرسل نيس دعمه إلى عائلة وأحباء سالا".

مدرب نانت يستشيط غضبًا

من جانبه، شن أنطوان كومبواريه مدرب نانت هجومًا حادًا على مشجعي نيس بعد سخريتهم من وفاة سالا، مؤكدًا شعوره بالذهول من الأغنية المهينة التي رددوها.

وقال أنطوان كومبواريه في تصريحات نقلها موقع "rmc sport" الفرنسي: "هراء الإنسان لا حدود له، أنا غاضب، ولا أعرف ماذا أقول لأنني قد أكون عنيفًا للغاية".

وأضاف: "يجب حظر هؤلاء، مثل هؤلاء ليس لهم مكان في الملعب، إنه أمر مخز، إيميليانو رحل، وأشعر بالأسف لعائلته".

واختتم: "كنت أعرف أن بعض المشجعين يتسمون بالعنف، ويمكن أن يكونوا أغبياء، لكن هؤلاء في الحقيقة حمير، لا توجد كلمات لوصف هراء هؤلاء الأشخاص".

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