مدرب غانا: مشوارنا لم يكن في بطولة إفريقيا.. ومواجهة تونس صعبة

مواجهة قوية بين تونس وغانا في دور الـ16

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث كواسي آبياه المدير الفني للمنتخب الغاني، عن مواجهة الفريق أمام تونس المقبلة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

وكان قد صعد المنتخب الغاني متصدرًا لمجموعته، بينما تأهل نسور قرطاج كمركز ثاني بعد حصد 3 نقاط فقط من ثلاث مباريات.

وقال آبياه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عانينا كثيرًا في الدور الأول من البطولة الإفريقية، بسبب قوة المنتخبات في المجموعة الخاصة بنا".

وأضاف: "منتخب تونس صعب للغاية، قمنا بالتجهيز له جيدًا، ونرغب في المرور إلى دور الـ8 والسير قدمًا نحو لقب البطولة الحالي".

وتابع مدرب غانا: "المنتخبات التي تواجدت في مجموعتنا في الدور الأول، جميعهم يمتلكون لاعبين مميزين، فلذلك مشوارنا لم يكن سهلًا منذ البداية".

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ويواجه منتخب غانا نظيره التونسي، ضمن دور الـ16 غدًا الإثنين، على ملعب "الإسماعيلية" في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

📊إسلام سليماني في أخر 8⃣ مباريات لعبها في كأس الأمم الإفريقية، ساهم بخمسة أهداف.👌

⚽️ 3 أهداف

🎯 تمريرتين حاسمتين #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/uV8a0pHiiq

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019