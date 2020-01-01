مدرب ضمك: الهلال أفضل من النصر ولا أعلم مصيري

نور الدين بن زكري يتحدث عن المنافسة بين الهلال والنصر بالدوري.

يرى الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق نادي ضمك، أن فريق نادي الهلال، أفضل من غريمه التقليدي النصر.

ابن زكري قال خلال تصريحات لإذاعة "يو إف إم" السعودية: "أرشح الهلال للتتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، لأنه يمتلك لاعبين أفضل بكثير من لاعبي النصر".

المدرب الجزائري تابع: "مهمتي الأساسية كمدرب، هو تطوير أي فريق أتعاقد معه، ليقدم كرة جيدة داخل الملعب، بغض النظر عن نتائج الفريق".

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نور الدين واصل: "لا أعرف مستقبلي مع ضمك حال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم، ولكل مقام مقال".

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ويعاني فريق ضمك بالدوري السعودي، حيث يحتل المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، وينافسه النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.