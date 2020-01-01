مدرب صن داونز: أرضية ملعبنا لن تساعدنا أمام الأهلي

موسيماني تحدث عن ملعب فريق صن داونز قبل مواجهة الأهلي.

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفرق صن داونز الجنوب إفريقي، على أن أرضية ملعب لوكاس موريبي، الخاص بفريقه، أصبحت سيئة للغاية خلال الفترة الحالية.

الأهلي يستضيف صن داونز مساء يوم السبت المقبل، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني قال خلال تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "فريق صن داونز سيعاني أمام الأهلي، إذا خاض المباراة على الملعب في حالته الحالية".

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مدرب صن داونز أبدى تعجبه من حالة أرضية الملعب، حيث قال: "أنا حزين على أرضية ملعب لوكاس موريبي، لا أصدق أن هذا هو ملعبنا".

بيتسو موسيماني تابع: "العشب طويل جدًا، ويظهر كأنه ملعبًا للرجبي، ومن المستحيل أن تسير الكرة عليه بشكل طبيعي، وفي أكثر من مرة الكرة تتوقف خلف اللاعبين".

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المدير الفني لفريق صن داونز واصل: "من يقص العشب يجب أن لا يكون المسؤول الوحيد عن تحديد كم يجب أن يبلغ طول العشب، لأنه يعطل عملنا".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "إذا لم نحرك الكرة بسرعة أمام لاعبي الأهلي، سنلعب ضد أنفسنا، وسأتحدث مع المسؤولين، لأننا لا نستطيع اللعب على مثل هذه الأرضية، لأن الأمر لا يصدق".

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على صن داونز مساء يوم السبت 7 مارس المقبل، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.