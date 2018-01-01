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دوري أبطال أفريقيا

مدرب شبيبة الساورة: جماهيرنا تشتاق لرؤية الأهلي بالجزائر

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المدير الفني للفريق الجزائري يتحدث عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

علق نبيل نغيز، مدرب فريق شبيبة الساورة الجزائري، على قرعة دوري أبطال إفريقيا، والتي أوقعته مع النادي الأهلي.

الساورة وقع في المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا شبيبة الساورة وفيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني.

نغيز قال خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "وقعنا في مجموعة صعبة للغاية، مع الأهلي نادي القرن الإفريقي، وفيتا كلوب وسيمبا أقل قوة منه".

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مدرب الفريق الجزائري تابع: "سنلعب للآخر لحظة في البطولة، وسندافع عن حظوظنا بقوة من أجل الصعود إلى ربع النهائي".

نبيل نغيز أردف: "كل الفرق قوية وستلعب على الفوز، سواء داخل الملعب أو خارجه، لأنه لا يوجد فارق بين اللعب على ملعبك أو خارجه".

واختتم مدرب شبيبة الساورة تصريحاته قائلًا: "جماهير نادينا متشوقة لرؤية الأهلي في الجزائر، لأن هذا الأمر تاريخيًا".

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ 6 سنوات، وتعويض إخفاق النسختين الماضيتين، بعد الخسارة في النهائي.

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