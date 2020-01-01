مدرب شباب الأهلي يكشف سبب تعثر صفقة كاردونا

لماذ تعثرت صفقة انضمام كاردونا إلى صفوف شباب الأهلي دبي؟

تعثرت صفقة انضمام الكولومبي إدوين كاردونا، لاعب باتشوكا المكسيكي، إلى صفوف نادي شباب الأهلي دبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب تعرضه للإصابة.

كاردونا تعرض للإصابة في يده، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع على أقل تقدير، وهو ما تسبب في تعثر الصفقة.

وأشارت تقارير صحفية إماراتية إلى أن رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، صرح بأن كاردونا لاعب مهم، ولكن الإصابة في يده، ستجعله يغيب عن الملاعب، لمدة 3 أسابيع.

مدرب شباب الأهلي، أكد على أن الإصابة تسببت في تعثر الصفقة، وتم صرف النظر عن التعاقد معه، بسبب ضيق الوقت، ولا يسمح بالانتظار خلال الفترة الحالية.

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رودولفو أشار إلى أن كاردونا لا يلعب في المركز الذي يريده، حيث يريد مدرب شباب الأهلي دبي ضم صانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويرى المدير الفني لشباب الأهلي، أنه من الأفضل عدم المجازفة بالتعاقد مع اللاعب الكولومبي، والاعتماد على اللاعبين الموجودين، خاصة وأن الأهلي يستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا خلال الأيام القادمة.