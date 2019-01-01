مدرب شالكه يفسر بيع نالدو ويرفض التعليق على بنعطية
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أكد كريستيان هايدل مدرب شالكه الألماني معارضته لرحيل مدافع فريقه البرازيلي نالدو إلى موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال هايدل:"رد فعلي الأول كان مستحيل، لن يحدث ذلك. لأنه لم يكن ضمن خططنا أي فرص للتفريط به".
وأضاف:"لقد فعلناها لأجله في النهاية. لقد قلت له أنه إذا تركناه كنادي سنفعل ذلك بانطباع جيد على الوجه ولكن بقلوب مثقلة للغاية".
وأوضح:"في النهاية اضطررنا لتنفيذ رغبة اللاعب لأجله فقط".
ختاماً رفض المدرب إبداء تعليقه على أنباء ربط ناديه بالتعاقد مع المغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي.