مدرب شالكه يفسر بيع نالدو ويرفض التعليق على بنعطية

الأمر لم يكن برغبة المدرب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كريستيان هايدل مدرب شالكه الألماني معارضته لرحيل مدافع فريقه البرازيلي نالدو إلى موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال هايدل:"رد فعلي الأول كان مستحيل، لن يحدث ذلك. لأنه لم يكن ضمن خططنا أي فرص للتفريط به". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأضاف:"لقد فعلناها لأجله في النهاية. لقد قلت له أنه إذا تركناه كنادي سنفعل ذلك بانطباع جيد على الوجه ولكن بقلوب مثقلة للغاية".

وأوضح:"في النهاية اضطررنا لتنفيذ رغبة اللاعب لأجله فقط".

ختاماً رفض المدرب إبداء تعليقه على أنباء ربط ناديه بالتعاقد مع المغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي.