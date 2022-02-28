مدرب شاختار يروي هلع الأيام الأخيرة قبل العودة إلى إيطاليا

عاد روبرتو دي زيربي مدرب شاختار الأوكراني إلى بلاده إيطاليا برفقة جهازه المعاون على خلفية الأزمة الأخيرة والعمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وكان المدرب قد وصل إلى كييف عاصمة أوكرانيا، قادمًا من تركيا حيث كان الفريق يجري استعداداته للنصف الثاني من الموسم.

وما لبث أن عاد الفريق حتى توقف الدوري الأوكراني في أعقاب اجتياح القوات الروسية.

ماذا قال دي زيربي؟

وقال زيربي لـ"راديو 105" عن الأيام الأولى التي قضاها في كييف أثناء الغزو: "لقد استمروا لمدة 24 ساعة، ، لكنهم مروا ببطء شديد أيضًا لأنك لم تنم، في الليل يمكنك سماع كل شيء.، كان هناك من نام في القبو ومن هم في الغرفة، كنت أنام في الغرفة لفهم ما كان يحدث خارج الفندق".

وعاش دي زيربي الأيام الأولى لهذا الغزو داخل أحد فنادق العاصمة الأوكرانية، حيث رفض الرحيل في بادئ الأمر حتى يغادر كل لاعبيه.

وأضاف عن لاعبيه: "صحيح أنني مدرب وليس بالضرورة أن يكون المدرب خارج الملعب، لكنني وفريق العمل الخاص بي وضعنا أنفسنا في خدمة اللاعبين الذين لديهم عمر أطفالنا، لم أكن خائفًا من العودة ، كنت أخشى أن ينقطع الإنترنت والكهرباء ولا يوجد ماء ساخن أو ينفد الطعام"

وتابع: "اللاعبون البرازيليون رحلوا قبلنا بيوم واحد عبر رومانيا - باريس - البرازيل، نحن نتواصل مع بعضنا البعض".

ماذا قال عن رحلة الوصول إلى الوطن؟

وقال المدرب الإيطالي: "لقد غادرنا الفندق سريعًا ووصلنا إلى المحطة التي كانت قريبة سيرًا على الأقدام، وأخذت الرحلة بالقطار 9 ساعات، ثم أخذنا حافلة إلى بودابست (عاصمة المجر) ومن هناك بدأت رحلة الطيران".

وتابع: "الحرب يجب أن تتوقف الآن. لا أحد توقع هجومًا مشابهًا في أوكرانيا، لدرجة أن الدوري لم يتوقف في البداية. لم أكن خائفًا من إمكانية عدم العودة إلى الديار، وأريد أن أشكر ألكساندر شيفيرين (رئيس يويفا) على دعمه".

واختتم "نشعر بالأسف تجاه شعب أوكرانيا الذين يقدمون درسًا كبيرًا للدول الغربية على سعيد الفخر والكرامة وحس الانتماء".

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