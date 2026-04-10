مدرب شاختار أردا توران يعزو الفوز على AZ إلى مدرب هولندي بارز

أشاد أردا توران بـ غوس هيدينك عقب فوز شاختار دونيتسك على أز (3-0). وعندما سُئل المدرب التركي بعد المباراة عن المدرب الذي تعلم منه أكثر من غيره، ذكر اسم هيدينك.

في مساء الخميس، تمكن الأوكرانيون من الفوز على AZ بنتيجة 3-0 في ربع نهائي دوري المؤتمرات. ستُقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في ألكمار، لكن سيكون من الصعب على فريق ليروي إيتشيلد التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

يخوض توران مهمته الثانية كمدرب رئيسي. قبل ذلك، كان مدربًا لمدة ثلاثة مواسم في وطنه، مع فريق إيوبسبور. منذ بداية الموسم، يقود اللاعب السابق في أتلتيكو مدريد الفريق في شاختار.

كان التركي البالغ من العمر 39 عاماً العقل المدبر وراء الفوز الكبير على AZ. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سُئل عن المدرب الذي تعلم منه أكثر من غيره. أجاب: "لقد تعلمت الكثير من مدربين مختلفين، لكن بشكل خاص من هيدينك".

عمل الاثنان معاً عندما كان هيدينك مدرباً لمنتخب تركيا. "كان سلوكه في استراحة المباراة ضد بلجيكا مع منتخبنا التركي درساً مهماً جداً بالنسبة لي. كان دائماً هادئاً للغاية."

كما أشاد توران بدييغو سيميوني. "ليس لدي إنييستا أو تشافي أو كروس أو مودريتش في فريقي. عليّ إقناع لاعبيّ بأهمية الدفاع وعليهم أن يؤمنوا بالعمل الدفاعي."

على الرغم من الفوز الكبير، لم يجد توران المباراة سهلة. "بصراحة، كانت مباراة صعبة. لا أعتقد أن النتيجة تعكس ما حدث خلال التسعين دقيقة. في الشوط الأول، لم نتمكن من اللعب بالطريقة التي أردناها ضد تشكيلة 5-4-1. كان AZ يمتلك الكرة أكثر، وكان دفاعهم المكون من ثلاثة لاعبين يغير تكتيكاته باستمرار، مما تسبب لنا في مشاكل. في الشوط الثاني، كنا أكثر عدوانية"، قال المدرب.

