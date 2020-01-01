مدرب سبورتنج لشبونة يمهد لانتقال برونو فرنانديش إلى مانشستر يونايتد

مدرب سبورتنج لشبونة يمهد لمرحلة ما بعد فرنانديش..

ألمح جورجي سيلاس، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة، إلى رحيل نجمه برونو فرنانديش إلى الدوري الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وارتبط فرنانديش، بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، في صفقة تُقدر بـ60 مليون جنيه استرليني.

وقال سيلاس، في تصريحات نقلتها صحيفة "أوجوجو" البرتغالية: "لا أعلم إن كان برونو سيشارك أمام سبورتنج براجا في كأس الدوري البرتغالي، سأستعد للمباراة وهو في حساباتي".

وأضاف: "من الآن فصاعدًا، أنا لا أعرف ما سيحدث، أنه يطمح للعب في الدوري الإنجليزي، ومن لا يطمح في اللعب هناك؟ من الصعب أن نقول له لا تذهب".

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وتابع: "برونو يستحق اللعب هناك، فالبريميرليج هو الدوري الأفضل، وإذا كنت واحد من أفضل اللاعبين فعليك الذهاب إلى هناك".

وأكمل: "في حال رحيله، علينا البحث عن حلول أخرى، فهناك عديد الفرق التي لا تملك لاعبًا مثل برونو، فهم يعملون بطرق أخرى، مع مغادرته سنخسر بعض الأشياء وسنحقق مكاسب أخرى".

وأتم: "الحديث عن الميركاتو أصبح حتمي، فنحن بحاجة إلى بعض اللاعبين لتعزيز صفوفنا، وجعل الفريق أكثر تنافسية".

ويسعى مانشستر يونايتد لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، من أجل المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى بترتيب البريميرليج؛ لضمان المشاركة في دوري الأبطال، الموسم المقبل.