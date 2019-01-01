مدرب ساوثامبتون يزعم بأنه أصبح "أفضل" بعد هزيمته بتسعة أهداف من ليستر!

يؤمن رالف هازنهوتل، المدير الفني لساوثامبتون، أن الهزيمة القاسية التي تلقاها من ليستر سيتي بتسعة أهداف نظيفة، جعله "مدربًا أفضل".

وتُعد هذه الخسارة هي الخسارة الأكبر على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي لفريق على ملعبه، غير أن المدرب النمساوي نظر إليها من منظور إيجابي.

كلوب: قد ننسحب من كأس كاراباو في هذه الحالة، وآسف للذين أرادوا خسارتنا!

ساوثامبتون أيضًا كان قد خرج من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" بعد الهزيمة من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف وبعد أيام قليلة من مباراة ليستر.

ويستعد الفريق لمواجهة مانشستر سيتي من جديد ولكن في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.

مدرب لايبزيج السابق تحدث في المؤتمر الصحفي وقال "ليست مباراة سهلة على الإطلاق، ولم تكن يومًا سهلة.".

"في بعض اللحظات يكون من الضروري أن تكون مدربًا قويًا وأن تتخذ القرارات الصحيحة."

وكانت إدارة ساوثامبتون قد أعلنت عن تجديد ثقتها في المدرب رغم الخسائر، ورغم المركز المتأخر الذي يحتله ساوثامبتون حاليًا، إذ أنه يقبع في المركز 18 برصيد 8 نقاط فقط.

لاعب أرجنتيني ينصح ميسي بالانضمام لريال مدريد ليُصبح الأفضل في التاريخ

وأتم المدرب الشاب "هذه الأيام كانت جديدة بالنسبة لي، ولكن الآن أنا مدرب أفضل وهذا هو الشيء الإيجابي من هذه المباراة. وإذا رأى اللاعبون نفس الأمر وتعلموا منه فسيصيرون أفضل.".

الجدير بالذكر أن هازنهوتل يُعد من أفضل المدربين في الدوري الألماني بشكل خاص، إذ أشرف على تدريب إنجولشتادت وصعد به للبوندسليجا، قبل أن يتولى تدريب لايبزيج ويقودهم للمركز الثاني، وقد كان هدفًا في فترة لإدارة بايرن ميونخ ليصير مدربًا للبافاري.