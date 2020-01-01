مدرب سانشو يتحدث عن بداياته وانتقاله لدورتموند وصداقته مع لاعب أرسنال

حوار مع مكتشف جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند

تحدث هولمس لويس المدرب السابق لجادون سانشو ومكتشفه، عن ذكريات اللاعب وطفولته، ورحيله من إنجلترا للدوري الألماني.

وقال هولمس لويس في حوار صحفي، مع شبكة فرانس فوتبول: "رأيت سانشو للمرة الأولى، عندما كان في واتفورد وعمره حينها 6 سنوات، لقد كان لاعباً ممتازاً بالنسبة لسنه، وبدأت أتعامل معه بعد ذلك كثيراً".

وواصل: "لقد كان متميزاً للغاية ويتعامل مع الكرة بشكل جيد، كذلك ريس نيلسون لاعب أرسنال الحالي".

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وأضاف: "نيلسون وسانشو ليسوا مجرد أصدقاء، بل إخوة لا ينفصلان ويمضوا الكثير من الوقت مع بعضهم منذ أن كانوا أطفالاً، هذا الثنائي لديه رغبة في الفوز".

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وعند سؤال المدرب، عن قدوة سانشو وهو صغير قال: "كل الكلاسيكيات العظيمة في فترة التسعينات ألهمته مثل رونالدو الظاهرة ورونالدينيو وزيدان، ومن بعدهم ميسي وكريستيانو رونالدو، لقد كان هدفه أن يصبح لاعب كرة قدم محترف مع نيلسون".

وعن رحيل اللاعب للدوري الألماني وهل كان مفاجأة أم لا، قال لويس: "لا على الإطلاق، القرار الذي اتخذه مع والده وإدارته كان اختياراً صائباً اللاعب يجب أن يلعب ويحصل على فرصة، خاصة أنهم في دورتموند ضمنوا له أن يشارك ويلعب".

وعن طفولة اللاعب الإنجليزي قال: "لقد كان متفوقاً أثناء الدراسة، ويجيد لعب كرة الرجبي، ولكن حبه الحقيقي كان واضحاً وهو كرة القدم، كان يحب أن يكون الأفضل سواء في التدريبات أو المباريات".

جدير بالذكر أن سانشو، يستعد مع فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان بعد قليل في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.