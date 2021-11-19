مدرب سابق بالدوري السعودي: رفضي إشراك نجل الرئيس تسبب في إقالتي

فتح المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش، النار على رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي، وذلك بعد قرار إقالته من منصبه، متهمًا إياه بالضغط عليه من أجل إشراك نجله في المباريات كأساسي.

نيناد تولى مهمة تدريب نادي الباطن بداية من شهر يونيو الماضية، وتمت إقالته يوم 27 أكتوبر الماضي، بعد الهزيمة أمام الشباب بثلاثية دون رد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما هو سبب إقالة نيناد من تدريب الباطن؟

وخلال تصريحات نقلها موقع "kurir.rs" قال نيناد: "توليت مهمة تدريب نادي الباطن، بعد أن منحني الفرصة رئيس النادي، ولكنه لم يمنحني الفرصة لجلب لاعبين يتناسبون مع طريقتي".

المدرب الصربي تابع: "كانت أكبر مشكلة لنا في مركز الظهير الأيمن، حيث كان لدينا لاعب واحد فقط وهو نجل رئيس النادي، ودخل اللاعب الفريق ولم يكن جاهزًا بدنيًا، ولكن والده خاطبني بعد الجولة الأولى وأكد لي أنه يجب أن يلعب".

لالاتوفيتش واصل: "لم أقبل بهذا الشيء، وبعدها أعقبته نتائج سيئة نوعًا ما، وبعدها حضرت العديد من الاجتماعات، وطلب شيئًا واحدًا فقط، وهو أن يلعب نجل صاحب النادي، ولم أرغب في الاستسلام في هذا الأمر".

واستطرد قائلًا: "أصريت على موقفي ولم أشرك اللاعب، ولذلك تم طردي بعد 8 جولات فقط، ورئيس النادي أخبرني أنني إذا سمحت لنجله باللعب سأستمر لفترة طويلة، ولكن ذلك كان أقوى مني، ولا يوجد مال يستطيع أن يغير قراري، لأنني كنت هكذا في صربيا وسأكون كما أنا في كل مكان".

واختتم نيناد تصريحاته قائلًا: "على الرغم من أنني يجب أن أثني على رئيس الباطن لأنه احترمني لأقصى درجة من الناحية المالية، حيث وقعت على 11 راتبًا ودفع لي منهم 9".

ماذا رد رئيس الباطن على ما قاله المدرب الصربي؟

وفي لقاء سابق لرئيس الباطن ناصر الهويدي عبر برنامج "أكشن مع وليد"، قال: "لا نتدخل أبدًا في تشكيل فريق الباطن، ولا توجد أي واسطة في هذا الأمر".

وأشاد ناصر بنجله بدر الهويدي، وأكد على أنه يمتلك إمكانيات رائعة منذ أن كان لاعبًا في البراعم.

وتابع: "نجلي يمتلك إمكانيات جيدة، وأتمنى له التوفيق في القادم، وأنا دائمًا أفصل بين علاقتي به كأب ومنصبي كرئيس لنادي الباطن، وهو لديه وكيل وله وضعه، ونادي الباطن أهم من بدر وأي شخص".

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