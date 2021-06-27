مدرب ريال مدريد الأسبق ونادٍ إنجليزي يحلان أزمة حراسة المرمى في برشلونة

أزمة جديدة في برشلونة مع قرب رحيل الحارس نيتو وإصابة تير شتيجن فكيف سيكون مصير برشلونة في يد مدرب ريال مدريد الأسبق ونادٍ إنجليزي؟

التجديد لليونيل ميسي قائد فريق برشلونة ليس الأزمة الوحيدة لإدارة الفريق الكتالوني بجانب الأزمة المالية لتييعاني منها النادي فتأمين حراسة المرمى في ظل إصابة الحارس تير شتيجن باتت مهمة ما جعل الإدارة تبدأ التحرك لتأمين بديل له ربما يتعلق مصيره بمدرب ريال مدريد الأسبق جوزيه مورينيو.

وأصيب حارس برشلونة الأساسي، الألماني مارك أندريه تير شتيجن، في نهاية الموسم المنقضي وخضع لجراحة في ركبته ويخضع حاليًا لعملية تأهيل.

إصابة شتيجن مع رغبة الحارس الثاني نيتو في الرحيل جعلا إدارة برشلونة تبحث عن حارس جديد للتعاقد معه.

أي حارس يرغب برشلونة في التعاقد معه؟

إدارة برشلونة صوبت أنظارها بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو نحو الإسباني الكتالوني باو لوبيز، حارس مرمى نادي روما الإسباني والحارس السابق لنادي إسبانيول "غريم برشلونة التقليدي في كتالونيا".

لوبيز، 26 سنة، يمتد تعاقده مع روما حتى صيف 2024 وهو الآن يخضع لعملية تعافي من جراحة أجراها في كتفه على خلفية الإصابة التي لحقت به خلال خسارة فريقه من مانشستر يونايتد الإنجليزي في نصف نهائي الدوري الأوروبي 6-2 في نهاية أبريل الماضي مع توقعات وقتها بغيابه لمدة 3 أشهر عن الملاعب.

وانتقل باو في صيف 2019 إلى روما قادمًا من ريال بيتيس ليكون أغلى صفقة لحارس مرمى في تاريخ نادي لعاصمة الإيطالية .

ما دور مورينيو في حل أزمة برشلونة؟

قدوم لوبيز إلى برشلونة سيكون في يد مدرب روما الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فالمدرب طلب من إدارة ناديه التعاقد مع مواطنه روي باتريسيو حارس مرمى ولفرهامبتون الإنجليزي لكن النادي الإنجليزي طلب مقابلًا ماديًا كبيرًا للتخلي عن حارس البرتغال إلا أن مورينيو يعول على قدرة وكيل الحارس ووكيله خورخي مينديش على إقناع ولفرهامبتون بإتمام الصفقة.

كيف يتحرك برشلونة لإتمام الصفقة؟

على الجانب الآخر يتواصل برشلونة مع وكيل باو، ألبيرت بوتينيس، لكن الأمر لم يأخذ شكلًا رسميًا حتى الآن وسط رغبة من عدة فرق إسبانية بينها فالنسيا وغرناطة في الحصول على خدمات حارس روما على سبيل الإعارة.

وكان الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويدجي بوفون قد أكد عند تقديمه في نادي بارما أنه رفض عرضًا من برشلونة.

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