مدرب ريال مدريد الأسبق : ميسي لن يغادر برشلونة

الجدل مستمر حول مصير النجم الأرجنتيني

يؤمن بيرند شوستر المدرب الأسبق لريال مدريد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يغادر برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الشكوك تظل مستمرة حول مصير ميسي، لعدم موجود أي مؤشرات حتى الآن تخص توقيعه على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021.

المدرب رونالد كومان خرج في تصريحات صحفية، ليؤكد غضبه من حديث أنخيل دي ماريا عن انتقال ميسي لباريس سان جيرمان.

ليخرج شوستر في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا:"لا أرى ميسي في باريس سان جيرمان أبدًا، أتوقع استمراره في برشلونة دون أي شك".

وأضاف:"ميسي لن يغادر الفريق، في خلال وقت قصير سيكون هناك مجلس إدارة جديد ومشروع مختلف، وسنرى من سيكون هناك وقتها".

وكان ميسي قد شارك في فوز برشلونة على غرناطة بنتيجة 5/3، في إطار ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يطمح في تحقيق بطولة جديدة له مع الفريق تحت قيادة كومان.

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يذكر أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 سنة، نجح في تسجيل 16 هدفًا وصنع 7 في 25 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.