مدرب روما السابق .. جماهير الاتحاد تُحدد خليفة كاريلي
أعلن الاتحاد فجر اليوم الإثنين إقالة مدربه فابيو كاريلي عقب خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، وقد عينت المدرب السعودي حسن خليفة خلفًا له.
خليفة سيتولى تدريب العميد مؤقتًا حتى يتم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وقد حددت جماهير الفريق خيارها للمدرب الأجنبي المطلوب لخلافة كاريلي من خلال هاشتاج دشنته على تويتر.
جماهير الذهب دشنت هاشتاج "باولو فونسيكا مطلب اتحادي" لحث الإدارة برئاسة أنمار الحائلي على التعاقد مع المدرب البرتغالي لقيادة الاتحاد خلال الموسم الجاري الذي انطلق منذ جولتين.
المدرب صاحب الـ48 عامًا رحل هذا الصيف عن تدريب روما بعد عامين من توليه المسؤولية، وقد كان مرشحًا فوق العادة لتدريب توتنهام الإنجليزي لكن الإدارة الإنجليزية غيرت رأيها وأوقفت المفاوضات في اللحظات الأخيرة.
فونسيكا قاد روما في 101 مباراة فاز في 53 منهن وخسر 28 وتعادل في 20 مباراة، وقد سجل الذئاب تحت قيادته 193 هدفًا واستقبلوا 141 هدفًا.
المدرب يعتمد بشكل أساسي على طريقتي لعب 3-4-2-1 و4-2-3-1 وتُعد الأولى المفضلة لديه، وقد سبق أن عمل مع أندية عديدة أبرزها بورتو وشاختار دونستك.
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