مدرب رومانيا السابق يكشف عن وقائع رشاوى وفساد دوري أبطال أوروبا

اتهامات فساد من قبل مدرب رومانيا كورنيل دينو لبيرنارد تابي رئيس نادي مارسيليا السابق في نسخة دوري أبطال أوروبا 1993.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف كورنيل دينو المدير الفني الأسبق لمنتخب رومانيا عن وقائع رشاوى وفساد مرتبطة بدوري أبطال أوروبا مع قرب نهائي البطولة.

جاء هذا بعدما أكد أن بيرنارد تابي رئيس نادي مارسيليا السابق صاحب الجدل الكبير حوله قد عرض عليه عرضًا لتسهيل فوز مارسيليا بدوري أبطال أوروبا.

عرض تابي تمثل في منح حكم مباراة فريقه ضد ميلان حوالي 20 ألف يورو من أجل تسهيل فوز مارسيليا بالمباراة والعبور للمواجهة النهائي.

ثواني قليلة كانت تفصل أتلتيكو مدريد عن التتويج بدوري أبطال أوروبا، ولكن راموس كان له رأي آخر!pic.twitter.com/7vVUO1KjlI — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وقال دينو عما حدث: "قال لي أنه في حاجة لمساعدة مني من أجل الوصول للحكم، وأنه في حاجة لمنعه من منح لاعبه باسيلي بولي بطاقة صفراء ضد براجا حتى لا يغيب عن المباراة النهائية".

وأضاف: "لو كان بولي قد تلقى بطاقة صفراء في تلك المباراة كان سيغيب عن المواجهة النهائية أمام فريق ميلان، وقتها عرض على الحكم 20 ألف يورو".

ورد تابي في تصريحات صحفية عبر "ميديا بارت" ونفى من خلالها كل الاتهامات التي تم توجيهها له من قبل دينو، وأكد أنها غير صحيحة.

جدير بالذكر أن اسم تابي كان قد تورط في العديد من قضايا وشبهات الفساد من قبل سواء في مجال الرياضة أو الفن والسياسة أحيانًا.