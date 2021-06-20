مكالمة تليفونية من مورينيو تحدد مصير راموس

قد يحدد مدرب سيرخيو راموس الأسبق في ريال مدريد مستقبله فمكالمة تليفونية من مورينيو قد تقلب الموازين.

ستكثر الأخبار عن الوجهة المحتملة لقائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس في الأيام المقبلة حتى يوقع مع نادٍ.

آخر هذه الأخبار عن مكالمة تليفونية جمعته بمدربه الأسبق في ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الجديد الراغب في انضمام قائد ريال مدريد السابق لفريق العاصمة الإيطالية.

وأعلن ريال مدريد نهاية الأسبوع الماضي رحيل قائده راموس عن الفريق بنهاية عقده بعد 16 موسمًا قضاها مع الفريق.

ولم يوقع راموس حتى الآن مع فريق جديد مع ترديد وربط اسمه بعدة أندية بينهم باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

ما دور مورينيو في وجهة راموس الجديدة؟

وفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو فإن مورينيو تحدث هاتفيًا مع لاعبه السابق راموس ليستطلع رأيه في الانتقال إلى روما.

خطط مورينيو الطموحة تتلاقى مع خطط مالك النادي الجديد الأمريكي دان فريدكين الراغب في تطوير الفريق.

هل يرتدي راموس قميص روما؟

لكن عل يمكن لراموس أن يكون لاعبًا جديدًا لروما؟ ربما عائقان يقفان في وجه ذلك هما عدم لعب روما الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي اعتاد راموس اللعب كل سنة فيها مع ريال مدريد وتوج بلقبها معهم أربع مرات.

كما أن راتب راموس الكبير قد يعيق انتقاله للعب في العاصمة الإيطالية.

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