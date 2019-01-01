مدرب دورتموند: سانشو سيصبح الأفضل في العالم وفريقنا الأفضل له

هل يكون جادون سانشو أفضل لاعب في العالم يوماً ما؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى يورغ هاينريش، مساعد مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، أن جودان سانشو لاعب الفريق، بإمكانه أن يصبح ضمن أفضل لاعبي العالم، مشدداً على أن دورتموند هو المكان المثالي له.

وظهر سانشو بشكل رائع مع دورتموند، منذ انضمامه إلى الفريق في 2017، بعد تسجيله 12 هدفاً وصناعة 14 في 34 مباراة بالدوري.

وقال هاينريش في تصريحات صحفية: "سانشو بإمكانه أن يصبح من أفضل لاعبي أوروبا، بل والعالم".

وواصل: "نعلم أنه سيكون من الصعب الحفاظ عليه في فريقنا، نرغب في أن يستمر معنا موسم أو اثنين، يجب أن يعلم أن دورتموند مكان رائع للاعبين الشباب من أجل اللعب بثبات والتطور إلى مستوى كبير".

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى إلى التعاقد مع سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وحول أداء الفريق وطموحاته هذا الموسم، قال المدرب: "نحن لسنا بعيدين عن القمة، نأمل أن نحقق نتائج جيدة ونتصدر الترتيب، لقد أعلنا من قبل أننا نرغب في تحقيق الدوري هذا الموسم".

جدير بالذكر أن دورتموند يحتل المركز الثامن جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن مونشنجلادباخ المتصدر.